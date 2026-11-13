Армія Пакистану заявила про 74 убитих терористів — The Hindu

Пакистанські сили безпеки, за заявою армії країни, вбили щонайменше 74 осіб, яких військові називають терористами. Це сталося під час кількох операцій на основі розвідувальної інформації у провінціях Белуджистан та Хайбер-Пахтунхва. Про це у п’ятницю, 13 листопада 2026 року, повідомило The Hindu з посиланням на заяву армії Пакистану.

Операції від 3 листопада

За даними Міжвідомчої служби зв’язків із громадськістю Пакистану (ISPR), яку видання називає медіапідрозділом військових, операції проводили від 3 листопада. У Белуджистані військові вказали район Куррам округу Кветта, а в Хайбер-Пахтунхві — райони Мір-Алі та Оракзай.

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Дані військових

ISPR охарактеризувала операції як такі, що ґрунтувалися на розвідувальній інформації. У заяві не уточнено, скільки людей загинуло в кожній із названих місцевостей. Терміни завершення операцій також не названо.

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