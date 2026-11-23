Армія США має намір відновити навчальні польоти гелікоптерів у повітряному просторі поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, США. Як повідомляє The Independent, військові можуть повернутися до польотів уже протягом тижня, що починається 6 грудня.

Потрібне схвалення авіаційного регулятора

Речник Армії США заявив, що військові планують координувати це питання з Федеральним управлінням цивільної авіації США та поінформувати Конгрес. Водночас у FAA зазначили, що не отримували від армії формального запиту на відновлення таких польотів. Регулятор наголосив: навчання в цьому районі не можна поновити без його дозволу.

Після катастрофи FAA запровадило обмеження на змішаний рух цивільних літаків і гелікоптерів поблизу аеропорту. 29 січня 2025 року військовий гелікоптер Black Hawk зіткнувся в повітрі з пасажирським літаком American Airlines, який отримав дозвіл на посадку. Унаслідок аварії загинули 67 людей; серед них були 28 представників спільноти фігурного катання.

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Попередні інциденти у повітряному просторі

Через три місяці після катастрофи два комерційні літаки отримали вказівку перервати захід на посадку та виконати повторне коло, щоб уникнути зіткнення з гелікоптером Black Hawk Армії США. Міністр транспорту США Шон Даффі тоді заявив, що обмеження для гелікоптерів навколо аеропорту є чіткими, а безпека має бути пріоритетом.

У серпні Національна рада з безпеки на транспорті США також розслідувала інцидент із безпекою повітряного руху за участю президентського гелікоптера Marine One над Вашингтоном. Білий дім повідомив, що президент Дональд Трамп не перебував у небезпеці. Минулого тижня Конгрес погодив вимогу, за якою авіалайнери та інші цивільні літаки мають бути оснащені системами, що допомагають пілотам виявляти повітряні судна поблизу.

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