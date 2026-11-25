Армія США перед запланованим контрольованим підривом майже 70 бочок азиду свинцю на заводі боєприпасів у Міддлтауні, штат Айова, оприлюднила нові моделі поширення свинцевого пилу. Вони прогнозують, що після вибуху вранці середи пил може рухатися на південний захід — до північного сходу штату Міссурі — у проміжку від 9:00 до 17:00 за центральним часом США.

Як повідомляє The Independent, посадовці обрали середу для операції через найбільш сприятливі погодні умови. Федеральні служби попередили, що частину людей, які живуть у зоні до п'яти миль на південний захід від місця підриву, можуть евакуювати ще до детонації. Жителям у радіусі від п'яти до 20 миль рекомендували залишатися в приміщеннях та тримати вікна зачиненими.

Попередження для вразливих груп

Представник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США Шон Кауфман на пресконференції в Айові заявив, що вагітним жінкам, дітям, зокрема віком до шести років, а також людям із хронічними захворюваннями варто залишити територію, позначену в моделі поширення пилу. Армія також порадила всім жителям потенційно уражених районів уникати активностей просто неба до окремого повідомлення.

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Військові зазначили, що контакт зі свинцем можливий не лише через вдихання пилу, а й через поверхні, на які він осідає. Після того як виходити надвір стане безпечно, людям рекомендували очистити предмети, яких можуть торкатися діти: ігрове обладнання, столи, стільці та поручні. Органи охорони здоров'я сусіднього Іллінойсу порадили жителям залишатися вдома протягом 24–48 годин після підриву.

Суд дозволив проведення операції

Спочатку вибух планували провести минулої п'ятниці, однак операцію відклали через судовий розгляд, пов'язаний із побоюваннями щодо здоров'я людей і довкілля. Зрештою федеральний апеляційний суд постановив, що Агентство з охорони довкілля США передбачило достатні заходи захисту для обмеження поширення свинцевого пилу.

Жителі району, утім, висловлювали занепокоєння можливим впливом свинцю, який, за даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, особливо небезпечний для дітей навіть за низьких рівнів у крові. Президент Дональд Трамп наполягав, що контрольований підрив є безпечнішим варіантом, ніж очікування можливої самовільної детонації небезпечних матеріалів. Обраний губернатор Айови Роб Сенд заявив, що адміністрація Трампа має ухвалити рішення на підставі інформації людей, яких вона залучила до виконання роботи та які перебували в Міддлтауні протягом кількох тижнів.

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