Армія США підписала з REalloys угоду про наміри щодо заводу в Юті — OilPrice

Армія США підписала з компанією REalloys необов’язкову угоду про наміри щодо можливого створення комерційного підприємства з переробки рідкісноземельних металів на території армійського складу Туеле у штаті Юта. Як повідомляє OilPrice, проєкт передбачає оренду 200 акрів землі: початковий строк становитиме 50 років із можливістю продовження ще на 25 років.

REalloys обрали для ексклюзивних переговорів щодо розвитку переробки важких рідкісноземельних елементів на базі Туеле. За умовами домовленостей Армія США матиме право першої пропозиції на продукцію майбутнього підприємства. Це не означає зобов’язання військових купувати матеріали, оскільки закупівля потребуватиме окремих процедур.

Диспрозій і тербій

Першочерговими матеріалами для виробництва мають стати диспрозій і тербій. У матеріалі зазначається, що ці метали використовують для високопродуктивних магнітів, необхідних для винищувачів F-35, ракет Tomahawk і підводних човнів класу Virginia. OilPrice також стверджує, що Китай виробляє майже весь обсяг обох металів.

З 1 січня 2027 року правила закупівель Пентагону мають почати витісняти китайські матеріали з ланцюга постачання оборонних магнітів. Генеральна директорка REalloys Ліпі Штернгайм заявила, що компанія прагне налагодити комерційне виробництво диспрозію та тербію в Юті, але остаточні параметри підприємства, план постачання сировини та фінансування ще опрацьовують.

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Плани виробництва у Канаді

Найближчі виробничі плани REalloys пов’язує з розширенням потужностей у партнерстві з Saskatchewan Research Council у Канаді. Компанія заявляє, що цільова річна потужність розширеного об’єкта становитиме близько 525 тонн металу неодим-празеодиму, 30 тонн оксиду диспрозію та 15 тонн оксиду тербію. REalloys також повідомила про права приблизно на 80% продукції цього об’єкта.

За планом REalloys, близько 150 тонн річної потужності з металізації неодим-празеодиму мають ввести в першому кварталі 2027 року, а повністю інтегровану переробку та виробництво металу — у третьому кварталі того ж року. Наступним кроком для проєкту в Юті має стати укладення остаточної довгострокової орендної угоди з Армією США після погодження плану ділянки, екологічних і дозвільних процедур та вимог безпеки.

OilPrice у примітці до публікації зазначає, що власник видання володіє акціями та/або опціонами REalloys, що створює конфлікт інтересів щодо неупередженості матеріалу.

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