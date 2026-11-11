Армія США планує ввести в дію палетовані системи ППО до кінця 2029 року — The War Zone

Армія США планує оснастити елемент батальйонного рівня новими палетованими системами протиповітряної оборони ближньої дії у першому кварталі 2030 фінансового року — з 1 жовтня до 31 грудня 2029 року. Комплекси розробляють у межах програми Maneuver-Short Range Air Defense Increment 4 (M-SHORAD Inc 4), повідомляє The War Zone.

Системи мають забезпечувати точкову оборону підрозділів від безпілотників різних класів — від малих квадрокоптерів до далекобійних ударних дронів на кшталт Shahed 136. Вимоги також передбачають можливість ураження вертольотів і літаків, що атакують наземні сили, а також ведення прямого вогню по наземних цілях.

Модульна платформа для різних носіїв

Ключовою вимогою програми є палетований формат Self-Loading Equipment Dock, або SLED. Такий модуль можна швидко встановлювати на легкі транспортні засоби з екіпажем і безпілотні наземні машини або знімати з них для стаціонарної оборони передових позицій. Серед потенційних платформ армія назвала автомобілі Joint Light Tactical Vehicle, Infantry Squad Vehicle та наземні безпілотні машини.

Військові не хочуть використовувати варіанти, що потребують окремих причепів. Комплекс повинен автономно працювати 72 години, а за підтримки підрозділу — від трьох до семи днів. Також серед вимог є можливість перевезення літаком C-130 без спеціального обладнання, десантування, транспортування на зовнішній підвісці та зняття з машини.

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Ракети, гармати та некінетичні засоби

Армія США поки не визначила остаточний склад сенсорів і засобів ураження. Вона вимагає переналаштовуваний модуль бойового оснащення, який поєднуватиме кінетичні засоби — ракети та гармати прямого вогню — з некінетичними способами протидії.

Серед можливих рішень розглядаються системи, які можуть застосовувати 30-мм гармати, кулемети M134, ракети Stinger, AGM-114 Hellfire та AIM-9X Sidewinder. Майже всі представлені потенційними учасниками програми проєкти також використовують 70-мм керовані ракети APKWS II, оптимізовані для боротьби з повітряними цілями. За даними видання, українські військові першими застосували APKWS II в бою саме у ролі засобу протидії дронам.

Нові комплекси мають інтегруватися в мережі управління протиповітряною обороною, що дозволить розосередженим системам обмінюватися даними та обирати найбільш придатний засіб ураження для конкретної цілі. Програму M-SHORAD Inc 4 розглядають як один з елементів ширшої модернізації американської ППО, яка також охоплює нові перехоплювачі, радари, лазерні та мікрохвильові системи спрямованої енергії.

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