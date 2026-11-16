Армія США планує терміново збудувати 17 стандартизованих збірних залізобетонних укриттів для військовослужбовців в Ізраїлі, Саудівській Аравії та Лівані. Десять укриттів мають розмістити в Ізраїлі, п’ять — у Саудівській Аравії, ще два — у Лівані, повідомляє Defense News.

Армія США оприлюднила запит до потенційних підрядників, у якому наголосила на нагальній потребі замінити нестандартні укриття для персоналу, зокрема переобладнані транспортні контейнери. У документі зазначено, що військові, які користуються такими спорудами, нині перебувають під загрозою.

Захист від ракет і дронів

Нові укриття мають захищати американських та коаліційних військовослужбовців, які працюють у потенційно ворожому середовищі в зоні відповідальності Центрального командування США. Вони повинні залишатися неушкодженими під час атак непрямим вогнем, зокрема ракетами та дронами.

Точні назви баз і координати об’єктів армія США розкриватиме лише підрядникам, які відповідатимуть вимогам майбутнього запиту пропозицій. Водночас у повідомленні згадано п’ять основних місць розміщення: одне в Ізраїлі та по два в Саудівській Аравії й Лівані.

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Конструкція та строки

Кожне укриття складатиметься з трьох секцій армованого бетону, матиме сталеві вхідні двері та бетонні бар’єри Alaska біля входів. Зовнішні стіни додатково захищатимуть мішками з піском, а на даху передбачено шар такого захисту завтовшки щонайменше 18 дюймів.

Проєкт мають завершити протягом 45 днів після видачі замовлення. Армія США також планує надати підрядникам лише три дні для подання комерційних пропозицій. До участі запрошують ліцензовані будівельні та інженерні компанії, здатні швидко розгорнути роботу в Саудівській Аравії, Ізраїлі та Лівані.

За даними Defense News, проєкт з’явився після атак іранських ракет і дронів на американські бази в Перській затоці, внаслідок яких загинули щонайменше 23 військовослужбовці. Зокрема, під час удару по армійському командному пункту в Кувейті у березні 2026 року загинули шестеро військових.

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