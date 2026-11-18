Армія США та компанія REalloys 3 листопада підписали необов’язкову рамкову угоду щодо можливого будівництва підприємства з переробки важких рідкісноземельних металів на території армійського складу Tooele Army Depot у штаті Юта. За даними OilPrice, для проєкту можуть виділити 200 акрів військової землі.

REalloys має профінансувати, збудувати та експлуатувати підприємство. Армія США отримає право першочергової пропозиції щодо придбання вироблених диспрозію та тербію. Остаточний договір оренди ще не підписали: сторони мають завершити екологічну оцінку, отримати дозволи та виконати інші вимоги.

Оренда до 75 років

Армія США обрала REalloys для ексклюзивних переговорів у червні в межах Strategic Capital Initiative. Умови рамкової угоди передбачають оренду строком на 50 років із можливістю продовження ще на 25 років. Компанія має сплачувати ринкову орендну плату, а після початку комерційної діяльності — додаткову плату за участь у проєкті.

Диспрозій і тербій використовують у потужних магнітах, що працюють за високих температур у винищувачах, ракетах та іншому сучасному військовому обладнанні. OilPrice зазначає, що Китай контролює майже всю переробку цих металів.

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Плани в Канаді та США

REalloys розвиває північноамериканський ланцюг постачання для перетворення оксидів рідкісноземельних елементів на метали, потрібні виробникам магнітів. Компанія разом із Saskatchewan Research Council розробляє виробництво в Саскатуні, а її підрозділ у Юкліді, штат Огайо, займається металургійною переробкою важких рідкісноземельних елементів.

Компанія будує установку вартістю 40 млн доларів у Саскатуні, яку згодом планує перевезти до Огайо. Її заявлена річна потужність — близько 30 тонн металевого диспрозію та 15 тонн металевого тербію. REalloys очікує отримати перший метал неодим-празеодим у Саскатуні в першому кварталі 2027 року, а завод із металізації диспрозію і тербію ввести в експлуатацію у першому кварталі 2028 року.

1 січня 2027 року має набути чинності заборона Пентагону на магніти для оборонного сектора, виготовлені з рідкісноземельних матеріалів із Китаю та інших визначених країн. Китай, за даними видання, продовжив паузу в розширених експортних обмеженнях на рідкісноземельні елементи до 10 січня 2027 року.

OilPrice у своєму повідомленні зазначає, що власник видання володіє акціями та/або опціонами REalloys, що може створювати зацікавленість у зростанні вартості паперів компанії.

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