Армія США оприлюднила посібник Defense Critical Infrastructure Community Coordination Guide, який має допомогти військовим об’єктам планувати захист критичної інфраструктури та координувати дії з місцевими партнерами. Документ підготували спільно з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США, ФБР, Агентством з охорони довкілля, міністерствами транспорту й енергетики, а також Федеральним агентством з надзвичайних ситуацій.

Залежність від цивільної інфраструктури

Як повідомляє Breaking Defense, військові частини на континентальній території США мають забезпечувати переміщення особового складу та ресурсів до портів, залізничної інфраструктури й аеропортів для розгортання в інших регіонах світу під час кризи. Водночас чимало систем, потрібних для роботи баз і перевезення техніки, належать приватним компаніям та органам місцевого самоврядування, а не федеральній владі чи армії.

Командувач I корпусу генерал-лейтенант Метью Макфарлейн заявив, що порушення роботи міської електромережі, системи водопостачання або магістральної волоконно-оптичної лінії через дії противника чи стихійне лихо одразу впливає на виконання військових завдань.

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П’ять частин документа

Новий посібник містить стислий перелік ключових дій для швидкого старту, два розділи про потребу в координації та характер загроз, а також пояснення взаємних потреб військових і місцевих громад. Окремо викладено порядок налагодження необхідних контактів та укладення домовленостей.

У додатках зібрано ресурси федерального, штатного, місцевого та армійського рівнів, а також практичні приклади. Під час другого саміту з питань захисту критичної інфраструктури на базі Джойнт-Бейс Льюїс—Маккорд учасники розглянули сценарій розгортання сил на Тихоокеанському Північному Заході США, проаналізували спільні залежності та можливі операційні перешкоди.

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