Армія США не отримає перший конвертоплан MV-75 Cheyenne II для випробувань до кінця 2026 року, як планувала раніше. Затримка сталася після нестачі фінансування, яка порушила робочу комунікацію між військовими та компанією Bell — головним підрядником програми, повідомляє Breaking Defense.

В управлінні закупівель, логістики та технологій Армії США заявили, що нову дату передання першого літака для тестування ще не визначили. Армія разом із Bell, дочірньою компанією Textron, готує оновлений інтегрований графік із розрахунком ресурсів та аналізом ризиків, щоб встановити реалістичні етапи програми за прийнятної вартості.

Перерва у фінансуванні

За даними Textron, до липня Армія США витратила майже всі доступні кошти на програму MV-75 у 2026 фінансовому році. Bell продовжувала окремі роботи, водночас скорочуючи витрати через дефіцит фінансування.

У липні військові попросили перекинути на MV-75 350 млн доларів для будівництва та випробувань восьми прототипів конвертоплана. Конгрес схвалив це перепрограмування коштів у третьому кварталі. Близько 300 млн доларів було законтрактовано через зміни до контрактів, які покривали вже понесені витрати Bell та її постачальників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Представник Армії США зазначив, що під час фінансової паузи Bell виконувала частину робіт на власний ризик без додаткового фінансування. Звичайне виконання контракту та контакти між сторонами поновилися 28 вересня, коли військові отримали перекинуті кошти.

Ризик нового зсуву графіка

Невизначеність із бюджетом на 2027 фінансовий рік також може позначитися на подальшому графіку. Армія запросила понад 2 млрд доларів на MV-75, проте затримка із затвердженням коштів може відтермінувати перший контракт на малосерійне початкове виробництво.

Bell обрали головним підрядником наприкінці 2022 року в межах програми Future Long Range Assault Aircraft. Армія заявляла, що Cheyenne II зможе літати удвічі швидше та удвічі далі за наявні десантно-штурмові вертольоти служби. Після введення в експлуатацію він має поступово замінити частину парку UH-60 Black Hawk.

Читай нас у