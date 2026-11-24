Армія США під час тестових навчань NANO ACE II у районі Тан-Тана в Марокко випробувала невеликий наземний роботизований комплекс FireAnt для розгортання датчиків, здатних виявляти ворожі безпілотники. Випробування у жовтні відбулися на багатодоменному полігоні MDTA у співпраці зі Збройними силами Марокко, повідомляє The War Zone.

Шість датчиків на платформі

На оприлюднених Армією США знімках FireAnt перевозить шість малих наземних датчиків — по три на двох похилих напрямних. Після розгортання вони встановлюються на трьох невеликих опорах. Принцип їхньої роботи не уточнюється, однак такі пристрої можуть фіксувати сигнали, які випромінюють дрони, або їхні акустичні ознаки.

FireAnt виробляє компанія Swarmbotics AI. Це компактна колісна платформа 4×4, яку можна адаптувати для радіоелектронної боротьби, спостереження, розвідки та інших завдань. Роботизовані комплекси також можуть діяти у напівавтономних групах.

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Розширення протидронового спостереження

За повідомленням Армії США, NANO ACE II оцінював прототипи, що поєднують автономні платформи, різні корисні навантаження, програмне забезпечення для управління місіями та стійкі засоби зв'язку. Учасники перевіряли, чи можуть системи самостійно працювати на непідготовленій місцевості та зберігати функціональність в умовах протидії засобами радіоелектронної боротьби.

Розосереджена мережа датчиків і роботів із власним сенсорним обладнанням може передавати операторам кілька потоків даних для формування детальнішої картини повітряних і наземних загроз. Ці дані можуть спрямовувати потужніші системи спостереження для подальшого супроводу цілей і засоби ураження для протидії їм. Водночас Армія США має розв'язати питання об'єднання численних вузлів у спільну мережу та опрацювання великого обсягу інформації.

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