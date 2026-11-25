У США Армія заявила, що першу батарею далекобійної гіперзвукової зброї Long Range Hypersonic Weapon, також відомої як Dark Eagle, повністю ввели в експлуатацію. За словами генерал-лейтенанта Френка Лозано, керівника закупівельної програми PAE Fires, батарея готова до розгортання та застосування у світі. Про це він повідомив в інтерв’ю Breaking Defense 19 листопада.

Лозано не розкрив ані дати, ані місця, де першу батарею повністю ввели в експлуатацію. Він також зазначив, що підрозділи отримали все необхідне для застосування системи.

Затримки програми

Армія США спочатку планувала ввести першу батарею в експлуатацію у 2023 році. Цьому завадили проблеми під час випробувань, зокрема механічна інженерна проблема з пусковою установкою. Пізніше цільовий термін перенесли на вересень 2025 року, однак і його не дотрималися.

У жовтні 2026 року Bloomberg повідомляв, що перша батарея ще не була повністю введена в експлуатацію. Офіс програми Армії США тоді заявляв, що продовжує роботи з введення Dark Eagle в експлуатацію та має провести додаткові навчання, технічне обслуговування і заходи з підтримання готовності. Лозано не став прямо називати цей звіт неточним, зазначивши, що ситуація швидко змінюється.

Склад і виробництво

До складу однієї батареї Dark Eagle входять чотири причіпні транспортно-пускові установки, кожна з яких має по дві ракети з контейнерами, а також центр управління батареєю та машина забезпечення. Гіперзвукові ракети можуть розвивати швидкість від Маха 5 і маневрувати в атмосфері. Система використовує наземні мобільні пускові установки та призначена для ураження цілей на дальності до 1725 миль.

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Dark Eagle розробляли паралельно з програмою ВМС США Conventional Prompt Strike. Обидві системи використовують спільний гіперзвуковий планерний блок: Армія США застосовуватиме його з наземних пускових установок, а ВМС — з есмінців класу Zumwalt і підводних човнів класу Virginia.

Згідно зі звітом Government Accountability Office за липень, Армія та ВМС США призупинили виробництво для усунення проблем, виявлених під час випробувань. У документі також згадано труднощі на підприємстві Lockheed Martin, зокрема неповні, суперечливі та нечіткі виробничі стандарти для ракет.

Наступні батареї

Армія США працює над введенням в експлуатацію другої та третьої батарей Dark Eagle. Лозано заявив, що виробництво третьої батареї вже пройшло більш ніж половину процесу. За його оцінкою, наступні батареї мають досягти повної спроможності швидше, ніж перша.

Він також допустив, що в майбутньому до програми можуть залучити додаткових виробників. На його думку, це дасть Армії США більше гнучкості у виробництві та постачанні систем.

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