Заступник міністра армії США Майкл Обадал у Вашингтоні заявив про зниження готовності пілотованого авіаційного парку сухопутних військ та збільшення кількості аварій. Рівень повної готовності техніки до виконання завдань, за його словами, становить менш як 60% за цільового показника 75%, повідомляє Breaking Defense.

Менше нальоту та більше аварій

Під час заходу AUSA Hot Topic Обадал сказав, що армійська авіація за останній рік зазнала більшої кількості аварій, хоча наліт був на 150 тисяч годин меншим, ніж три роки тому. За його словами, пілоти й екіпажі літають недостатньо, щоб підтримувати необхідні навички.

Обадал, який раніше служив армійським льотчиком, заявив, що 82% аварій класу A пов’язані з людським фактором. Він наголосив на потребі змінити підхід до цієї проблеми, аби не наражати людей на ризик через її ігнорування.

Дані про безпеку та забезпечення

Водночас дані з безпеки польотів показують складнішу картину. За інформацією бюлетеня армії США, оприлюдненого в січні, показник аварій класу A у 2025 фінансовому році покращився. Однак сукупний показник льотних аварійних випадків класів A–C був найвищим за попередні десять років. Кількість випадків класу C зростала протягом кожного з останніх трьох років, попри зниження нальоту.

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Звіт Управління підзвітності уряду США, опублікований у березні, також встановив, що армія не досягла цільових показників повної готовності у 2024 фінансовому році. Точний показник у звіті не наводився.

Зміни у підготовці льотчиків

Для поліпшення готовності армія планує застосовувати платформу Weapons 360. Вона надає дані про стан основних систем озброєння в реальному часі та допомагає виявляти проблеми до рівня окремих комплектуючих і постачальників. Обадал також повідомив про перехід до єдиної моделі забезпечення, що має об’єднати кілька структур, залучених до підтримання основних зразків техніки.

Окремо армія змінює систему авіаційної підготовки. Серед ініціатив — програма Flight School Next із закупівлею нового вертольота та оновленою навчальною програмою, зосередженою на базових навичках керування вертольотом. Також кадрових і уорент-офіцерів планують повернути зі штабних посад до авіаційних підрозділів.

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