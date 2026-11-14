Армія Судану взяла три території Західного Кордофану, заявили джерела — Anadolu Agency

У Судані армія та союзні їй сили взяли під контроль три території й кілька сіл на схід від міста Аль-Нухуд у штаті Західний Кордофан. Про це 15 листопада з посиланням на військові джерела повідомляє Anadolu Agency.

Просування до Аль-Нухуда

За словами джерел, армія взяла під контроль Хамасат, Маркаб і Умм-Увейшу та продовжила просування у напрямку Аль-Нухуда — другого за розміром міста штату. Аль-Нухуд наразі контролюють воєнізовані Сили швидкої підтримки Судану (RSF).

Військовослужбовці та бійці союзних формувань опублікували у соцмережах відео, на яких видно вхід їхніх підрозділів до Хамасата й Умм-Увейші. RSF не прокоментували повідомлення про просування армії.

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Попередні бої у штаті

Суданські посадовці також заявили, що днем раніше армія та союзні сили взяли під контроль Аль-Хувай, розташований приблизно за 100 кілометрів від Аль-Нухуда, після боїв із RSF. 7 листопада, за даними обізнаних із боями джерел, армія також взяла Аял-Бахіт на північний захід від Аль-Хувая.

Бої між суданською армією та RSF активізувалися у штатах Північний, Західний і Південний Кордофан від 25 жовтня минулого року. Конфлікт, що почався у квітні 2023 року, забрав десятки тисяч життів і спричинив переміщення майже 13 мільйонів людей, за оцінками ООН.

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