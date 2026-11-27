Суданська армія заявила про відновлення контролю над районом Маканза на південному сході штату Блакитний Ніл після боїв із Силами швидкої підтримки та Народним рухом визволення Судану — Північ (SPLM-N). Маканза розташована на південь від міста Ед-Дамазін, адміністративного центру штату.

Заява армії

Як повідомляє Anadolu Agency, 4-та піхотна дивізія суданської армії заявила, що її військові витіснили бійців Сил швидкої підтримки з Маканзи. Представники Сил швидкої підтримки не прокоментували цю заяву.

26 листопада військові джерела повідомили агентству, що армія за підтримки союзних сил повернула контроль також над районом Суда. За два дні до цього Сили швидкої підтримки заявляли про захоплення Суди. Того ж дня суданська армія оголосила про прибуття до штату Блакитний Ніл підрозділів Sudan Shield Forces для посилення своїх військ.

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Втеча цивільних до Південного Судану

Незалежна Ініціатива громадянського суспільства штату Блакитний Ніл заявила, що протягом тижня до округу Ренк у штаті Верхній Ніл у Південному Судані прибули понад 14 тисяч людей, які втекли від посилення боїв. Більшість із них дісталися районів сіл Шомеді та Адхам.

Організація повідомила про зростання потреб у продовольстві, безпечній питній воді, житлі та медичній допомозі. Вона також висловила занепокоєння втратою родинами засобів до існування і тиском на громади, що приймають переміщених людей, та закликала припинити бойові дії, захищати цивільних і забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ.

25 листопада суданська влада звинуватила Сили швидкої підтримки в атаці безпілотниками на Ед-Дамазін і Ер-Росейрес, унаслідок якої, за її даними, загинули 17 людей і десятки були поранені. Сили швидкої підтримки цих звинувачень не коментували. Війна між суданською армією та Силами швидкої підтримки триває з квітня 2023 року; за даними агентства, вона забрала десятки тисяч життів і змусила близько 13 мільйонів людей залишити домівки.

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