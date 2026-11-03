Армія Судану заявила про відбиття атак RSF у Блакитному Нілі — Anadolu Agency

Суданська армія заявила про відбиття атак парамілітарних Сил швидкої підтримки (RSF) і союзного їм Суданського народно-визвольного руху — Північ (SPLM-North) у регіоні Блакитний Ніл на південному сході Судану. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на заяву 4-ї піхотної дивізії суданської армії.

Бої в Бакорі та Салі

За твердженням військових, їхні підрозділи та сили підтримки не дозволили нападникам прорвати позиції в Бакорі, що в місцевості Гейсан, а також у Салі в місцевості Курмук. Армія заявила, що завдала нападникам великих втрат у живій силі та техніці. Водночас у заяві не навели даних про втрати чи подробиць щодо знищеного обладнання.

Командувач 4-ї піхотної дивізії генерал-майор Ісмаїл ат-Тайїб Хусейн заявив, що війська надалі захищатимуть райони Блакитного Нілу й проводитимуть операції проти RSF та їхніх союзників. RSF не надали негайного коментаря щодо заяви армії.

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Значення регіону

За останні тижні бої в Блакитному Нілі посилилися: RSF і SPLM-North неодноразово атакували кілька районів регіону. 22 жовтня суданська влада оголосила, що армія повернула під свій контроль стратегічний район Бакорі після боїв із двома угрупованнями.

Бакорі розташоване приблизно за 70 кілометрів на південний схід від Дамазіна, адміністративного центру регіону. У Бакорі розміщена військова база 13-ї піхотної бригади 4-ї піхотної дивізії. Салі лежить на південь від Дамазіна, приблизно за 25 кілометрів на північ від Курмука, поблизу кордону з Ефіопією. У жовтні урядові сили повідомляли про відбиття кількох атак у цьому районі.

Блакитний Ніл має військове та географічне значення через кордони з Ефіопією і Південним Суданом. Війна між суданською армією та RSF триває з квітня 2023 року, поглиблюючи гуманітарну кризу, яка забрала десятки тисяч життів і змусила мільйони людей залишити свої домівки.

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