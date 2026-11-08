Армія Судану заявила про збиття четвертого дрона за тиждень — Anadolu Agency

Армія Судану заявила про знищення безпілотника у штаті Західний Кордофан — це вже четвертий дрон, який військові, за їхніми словами, збили там протягом тижня. За заявою армії, її сили протиповітряної оборони опівдні в суботу перехопили «ворожий» безпілотник FH-95 на схід від Вад-Банди.

Армія не уточнила, кому належав дрон. Про перебіг бойових дій у регіоні Anadolu Agency повідомляє з посиланням на військові джерела, які побажали залишитися неназваними.

Бої поблизу Аль-Хувея

За словами цих джерел, суданська армія та союзні їй сили завдали значних втрат воєнізованим Силам швидкої підтримки під час тригодинного бою поблизу Аль-Хувея. Вони також стверджують, що підрозділ Сил швидкої підтримки, який брав участь у зіткненні, було знищено.

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Спільні сили збройних рухів, які воюють на боці армії, заявили про продовження операцій проти Сил швидкої підтримки третій день поспіль та про поступ на кількох ключових напрямках. Військовослужбовці також поширили у соцмережах відео, які, за їхніми твердженнями, демонструють знищену техніку супротивника.

Боротьба за Аль-Хувей

Армія прагне встановити контроль над Аль-Хувеєм — містом, що з'єднує центральні райони Судану із Західним Кордофаном та є центром торгівлі худобою в поясі виробництва гуміарабіку. Напередодні військові джерела повідомили про захоплення Аяль-Бахіта на північному заході району Аль-Хувей, а армія заявила про контроль над Умм-Марахіком у цьому самому районі.

Зіткнення у штатах Північний, Західний і Південний Кордофан посилилися минулого року. Війна між армією Судану та Силами швидкої підтримки триває з квітня 2023 року, забрала десятки тисяч життів і спричинила переміщення мільйонів людей.

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