Армія Судану заявила про збиття дрона FH-95 у Західному Кордофані — Anadolu Agency

Суданська армія заявила, що її сили протиповітряної оборони збили безпілотник FH-95 у штаті Західний Кордофан. Як повідомляє Anadolu Agency, військові назвали апарат ворожим та зазначили, що його збили ввечері в понеділок на південь від Вад-Банди.

Оператор дрона не названий

Військове командування не повідомило, хто керував безпілотником, а також не розкрило подробиць про його завдання. FH-95 китайського виробництва призначений для розвідки, спостереження та ведення радіоелектронної боротьби. Він здатен перебувати в повітрі понад 12 годин.

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Бої в Кордофані тривають

Бойові дії між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки тривають у трьох штатах регіону Кордофан — Північному, Західному та Південному. Сторони воюють із квітня 2023 року через розбіжності щодо інтеграції воєнізованого угруповання до складу армії.

За оцінками ООН та міжнародних організацій, конфлікт забрав життя десятків тисяч людей і спричинив переміщення приблизно 13 мільйонів осіб.

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