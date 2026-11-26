Збройні сили Судану заявили, що їхня протиповітряна оборона збила безпілотник на заході від міста Кадуглі у штаті Південний Кордофан на півдні країни.

Заява військових

Як повідомляє Anadolu Agency, у заяві армії йдеться, що вранці в четвер сили ППО перехопили та збили дрон FH-95, який військові назвали ворожим.

Інших подробиць про безпілотник або обставини інциденту суданська армія не оприлюднила.

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Повідомлення про удари в Блакитному Нілі

Заява про перехоплення з’явилася наступного дня після повідомлення правозахисної групи про удари безпілотників Сил швидкої підтримки у штаті Блакитний Ніл на південному сході Судану. За її даними, загинули щонайменше 19 цивільних, ще майже 25 людей зазнали поранень.

Збройний конфлікт

Бойові дії між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки тривають із квітня 2023 року. Конфлікт розпочався через інтеграцію воєнізованого формування до складу армії, забрав десятки тисяч життів і призвів до переміщення мільйонів людей.

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