Армія Судану затримала голову колишньої правлячої партії Харуна — Nation Kenya

У Судані військові затримали Ахмеда Харуна — голову колишньої правлячої Партії національного конгресу, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд. Про затримання повідомляє Nation Kenya з посиланням на посадовців партії.

Розшук Міжнародного кримінального суду

Харун був високопоставленим ісламістським посадовцем за часів поваленого суданського лідера Омара аль-Башира. МКС розшукує його у зв’язку з імовірними воєнними злочинами та геноцидом у регіоні Дарфур на початку 2000-х років.

За даними видання, Харун переховувався протягом кількох років і відкидав висунуті проти нього звинувачення, називаючи їх політичними.

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Заяви про підтримку армії

У телевізійному подкаст-інтерв’ю в суботу Харун заявив, що Партія національного конгресу та армія можуть не бути політично узгодженими, однак разом воюють проти воєнізованих Сил швидкої підтримки.

Двоє посадовців Партії національного конгресу підтвердили затримання Харуна. Причини, з яких армія затримала свого союзника, наразі незрозумілі. Суданська армія та МКС одразу не прокоментували цю інформацію.

Представники ісламістського руху стверджують, що допомагали армії у її просуванні проти Сил швидкої підтримки під час війни, яка триває понад три роки. Конфлікт спричинив хвилі етнічних убивств, голод і масове переміщення людей, а ООН називає його найбільшою гуманітарною кризою у світі.

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