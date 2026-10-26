Армія Тайваню перейшла на бойові навчання без сценарію — Taipei Times

Армія Тайваню запровадила новий формат бойової підготовки без заздалегідь визначеного сценарію, замінивши ним традиційні навчальні програми. Зміни мають підвищити боєготовність військ на тлі військової загрози з боку Китаю, повідомляє Taipei Times.

Бойові підрозділи мають проходити базову підготовку щонайменше двічі на рік. Дев’ятитижнева програма передбачає інтенсивні навчання з бойовою стрільбою на визначених полігонах. Вона складається з трьох тижнів початкової підготовки, трьох тижнів тактичного оцінювання, двох тижнів перевірки бойових спроможностей та тижня розбору результатів.

Навчання в умовах невизначеності

Тактичне оцінювання включає польові навчання, що тривають 10 днів і дев’ять ночей та відбуваються цілодобово. Під час нещодавнього медіатуру Північного об’єднаного командування випробувань і навчань армії в повіті Сіньчжу в них брали участь 109-та піхотна бригада та 542-га загальновійськова бригада, дислоковані на півночі Тайваню.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Раніше у вправах зазвичай брав участь один підрозділ рівня батальйону, який від початку до завершення діяв за встановленим сценарієм. Нова система робить акцент на спільних діях різних підрозділів і моделює ситуації, за яких військові мають реагувати на несподівані переміщення противника.

Нові засоби оцінювання

До програми також інтегрували систему лазерного ураження та Team Awareness Kit. За словами інструкторів, ці засоби дають змогу відстежувати позиції своїх сил і противника та обмінюватися розвідувальною інформацією в реальному часі під час спільних операцій різних родів військ.

Командири підрозділів і командні інструктори отримали більше свободи у проведенні та оцінюванні навчань. Цілі підготовки й критерії оцінювання визначають командири, а інструктори можуть ставити запитання з урахуванням специфіки конкретного підрозділу. Аналогічний формат наближених до реального бою навчань Тайвань запровадив для щорічних військових маневрів Han Kuang у 2024 році.

Читай нас у