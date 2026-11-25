На окупованому Західному березі річки Йордан понад 700 ізраїльських поселенців причетні до актів насильства та тероризму проти палестинців, випливає з даних служби безпеки Ізраїлю Шин-Бет, про які повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльське армійське радіо.

Дві групи причетних

За даними радіо, приблизно 100 осіб Шин-Бет вважає ключовими підбурювачами. Вони, за цією оцінкою, очолюють напади та координують діяльність із поселенських форпостів. Частину з них раніше затримували, а учасників цієї групи також пов'язують із масштабними підпалами палестинського майна.

Ще близько 600 людей віднесли до другого кола. За інформацією радіо, вони брали участь у насильницьких діях, підпалах, написанні підбурювальних гасел та інших діях. Наприкінці 2025 року Шин-Бет ідентифікувала близько 70 ключових підбурювачів і ще приблизно 300 осіб у другому колі, тож загальна кількість таких осіб за рік майже подвоїлася.

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Форпости як джерела нападів

Шин-Бет також визначила 115 поселенських об'єктів на Західному березі, зокрема форпости та ферми, як центри насильства, звідки відбуваються напади на палестинські села. За останній рік, за інформацією радіо, було створено 31 такий форпост.

У повідомленні йдеться, що близько 750 тисяч поселенців проживають у 156 поселеннях і 360 форпостах на Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом. Начальник Генерального штабу Ізраїлю Еяль Замір на закритому засіданні підкомітету Кнесету з питань розвідки заявив депутатам, що армії бракує достатніх інструментів для протидії єврейському тероризму на цій території. Радіо припустило, що його слова про нестачу інструментів могли стосуватися поновлення наказів про адміністративне затримання поселенців, хоча Замір прямо про це не заявляв.

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