Арсен Венгер не балотуватиметься в президенти ФІФА — Korea Herald

Колишній тренер лондонського «Арсеналу» Арсен Венгер не висуватиме кандидатуру на виборах президента ФІФА наступного року. Про це з посиланням на Press Association повідомляє Korea Herald.

77-річного француза розглядали як потенційного кандидата, якого підтримували європейські футбольні посадовці. Вони шукали альтернативу чинному президенту ФІФА Джанні Інфантіно після суперечки щодо комерціалізації найбільших турнірів організації.

Реєстрація кандидатів

За даними видання, Венгер повідомив УЄФА, що не братиме участі у виборах до дедлайну реєстрації кандидатів 18 листопада. УЄФА почав шукати можливих суперників Інфантіно в серпні, а Венгера вважали сильним претендентом через його міжнародну репутацію та багаторічний досвід у футболі.

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Венгер очолює напрям глобального розвитку футболу у ФІФА з 2019 року. Він працював тренером «Арсеналу» 22 роки, мав тренерський досвід у Франції та Японії, а також займався розвитком футболу в Африці.

Позиції Інфантіно

Відмова Венгера звужує коло потенційних суперників Інфантіно, який прагне здобути четвертий президентський термін на конгресі ФІФА в березні. Вибори відбуватимуться на тлі дискусій навколо пропозиції створити FIFA Forward Enterprise для управління комерційними правами на великі турніри, зокрема чоловічі та жіночі чемпіонати світу.

ФІФА відмовилася від цієї ініціативи після заперечень УЄФА, Азійської конфедерації футболу та КОНКАКАФ. Інфантіно заявив про одностайну підтримку Африканської конфедерації футболу, а Азійська конфедерація футболу, за даними Korea Herald, змінила попередню позицію та вирішила підтримати його переобрання.

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