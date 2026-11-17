«Арсенал» близький до завершення переговорів щодо нових контрактів із голкіпером Давідом Раєю та захисниками Юррієном Тімбером і П'єро Інкап'є. Про це повідомляє Sky Sports News.

Контракти Раї та Тімбера

Чинні угоди Раї та Тімбера з клубом розраховані до 2028 року. Рая приєднався до «Арсенала» 2023 року з «Брентфорда» — спершу на правах оренди. Тімбер перейшов до клубу того ж літа з «Аякса».

Після поразки збірної Нідерландів від Німеччини з рахунком 0:5 у Лізі націй Тімбер сказав ESPN Netherlands, що повідомлення про нову угоду рухаються в правильному напрямку. Він також зазначив, що почувається в клубі як удома, а в разі продовження контракту сподівається додати до нього ще кілька років.

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Переговори з Інкап'є

Інкап'є також веде переговори про продовження угоди. Захисник спершу приєднався до «Арсенала» з «Баєра» на правах оренди 2025 року, а минулого літа клуб оформив його повноцінний трансфер. В «Арсеналі» впевнені, що він пов'яже з командою своє довгострокове майбутнє.

У понеділок Sky Sports News також повідомив, що півзахисник Деклан Райс усно погодив новий контракт із «Арсеналом».

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