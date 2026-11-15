Арсенал уп’яте поспіль зіграв унічию вдома в WSL — Sky Sports News

Жіночий «Арсенал» зіграв унічию 1:1 із «Лондон Сіті Лайонессес» у матчі Жіночої суперліги (WSL). Для лондонського клубу це стала п’ята поспіль домашня нічия в турнірі цього сезону.

Як повідомляє Sky Sports, рахунок на 10-й хвилині відкрила Фріда Маанум, яка завершила атаку після передачі Алессії Руссо. Маанум забила у другому матчі поспіль: посеред тижня вона також відзначилася у грі Ліги чемпіонів проти «Барселони». Уже за хвилину Іззі Гудвін зрівняла рахунок, пробивши під поперечину.

Сейви Ерпс

Після двох швидких голів «Арсенал» створив низку моментів, але воротарка «Лондон Сіті» Мері Ерпс не дозволила господаркам вирвати перемогу. Вона відбила удари Лізи Баум, а на 77-й хвилині здійснила подвійний сейв після спроб Сміт і Маанум.

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На 85-й хвилині Ерпс кінчиками пальців перевела удар Маанум у поперечину. Раніше у другому таймі в каркас воріт влучила Дельфін Каскаріно, яка вийшла на заміну.

Турнірне становище

Безвиграшна домашня серія «Арсеналу» в WSL триває, хоча команда не програє на своєму полі в чемпіонаті вже 24 матчі. Після нічиєї лондонський клуб залишився шостим із 14 очками та відстає від «Лондон Сіті Лайонессес», які йдуть третіми, на шість балів.

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