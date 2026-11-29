Арсенал зіграв унічию 2:2 з Манчестер Сіті в матчі Прем’єр-ліги. Рахунок зрівняв Юррієн Тімбер: після кутового на 83-й хвилині м’яч відскочив у ворота від його стегна. Гол зарахували після тривалої перевірки VAR.

Перші два голи

Манчестер Сіті відкрив рахунок після того, як Арсенал невдало втратив м’яч. Ерлінг Голанд закрученим ударом переграв голкіпера Давіда Раю. Через шість хвилин Арсенал відповів: Крістос Цзоліс виконав подачу на дальню стійку, Мікель Меріно головою скинув м’яч у центр штрафного майданчика, а Кай Гаверц забив головою з близької відстані.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Друга перевага Сіті

На третій хвилині другого тайму Манчестер Сіті знову вийшов уперед. Айюб Буадді відібрав м’яч у капітана Арсенала Мартіна Едегора та віддав передачу на Енцо Фернандеса, який пробив під Раю.

Перевірка VAR

Після гола Тімбера арбітри VAR перевіряли, чи не торкнувся м’яч руки футболіста Арсенала. Голкіпер Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма також вважав, що проти нього порушили правила. Зрештою взяття воріт залишили в силі, повідомляє Cyprus Mail.

Читай нас у