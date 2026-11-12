Арсенал зіграв унічию з Барселоною в жіночій Лізі чемпіонів — Sky Sports News

«Арсенал» зіграв унічию 1:1 із «Барселоною» на стадіоні Spotify Camp Nou в матчі жіночої Ліги чемпіонів. Команда витримала значний тиск чинних чемпіонок Європи, які зрівняли рахунок у другому таймі.

Гол Маанум після тиску Барселони

На старті зустрічі «Барселона» створила кілька небезпечних моментів. Кароліне Грем Гансен і Шертенляйб змусили Місу Родрігес виконати сейви, однак на 22-й хвилині гості відкрили рахунок. Фріда Маанум добила м'яч після того, як удар Кейтлін Форд було заблоковано.

«Барселона» продовжувала атакувати та за перший тайм завдала 18 ударів. У компенсований до першого тайму час Грем Гансен після подачі головою влучила в каркас воріт.

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Грем Гансен зрівняла рахунок

На 59-й хвилині Кароліне Грем Гансен зрівняла рахунок, закрутивши м'яч у ворота Родрігес. Після цього «Барселона» не змогла розвинути успіх, а найкращу нагоду вирвати перемогу для «Арсеналу» мала Алессія Руссо: на 66-й хвилині її удар із першого дотику пройшов вище воріт.

За даними Sky Sports News, результат повернув «Арсенал» до четвірки позицій, що дають прямий вихід далі в турнірі. Команда також відстає на два очки від лідерок із «Ліона», з якими зіграє наступного тижня.

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