«Арсенал» звільнив головну тренерку Рене Слегерс після невдалого початку сезону в жіночій Суперлізі. Про це повідомляє Sky Sports News.

Серія без перемог

Команда провела п’ять матчів поспіль без перемог у чемпіонаті — уперше у своїй історії. «Арсенал» також досі не перемагав удома в лізі цього сезону. Перед звільненням Слегерс команда зіграла внічию 0:0 із «Вест Гемом»; це була шоста поспіль домашня нічия «Арсеналу» в чемпіонаті.

Після 11 матчів «Арсенал» посідає шосте місце, відстаючи від лідера, «Челсі», на 12 очок. Від «Лондон Сіті Лайонессес», які йдуть третіми та посідають останнє місце, що дає путівку до Ліги чемпіонів, команда відстає на вісім балів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати сезону

Футболістки «Арсеналу» забили 11 голів у 11 матчах чемпіонату. Менше цього сезону забили лише «Евертон» та «Чарльтон», який посідає останнє місце.

Слегерс очолила команду після роботи асистенткою Йонаса Ейдевалла. У травні 2025 року вона привела «Арсенал» до перемоги в жіночій Лізі чемпіонів, а в сезоні 2025/26 команда поступилася «Манчестер Сіті» у боротьбі за титул жіночої Суперліги.

Заява тренерки перед звільненням

Після нічиєї з «Вест Гемом» Слегерс сказала, що бере на себе відповідальність за результати, які, за її словами, були недостатньо хорошими. Вона також визнала, що команда не створювала достатньо небезпечних моментів і не надихнула вболівальників своєю грою.

Читай нас у