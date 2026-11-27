Як повідомляє Channel NewsAsia, тренер лондонського «Арсеналу» Мікель Артета заявив, що недільний домашній матч проти «Манчестер Сіті» у Великій Британії ще не визначить результат боротьби за титул в Англійській Прем’єр-лізі. Перед грою «Арсенал» очолює турнірну таблицю та випереджає третій «Манчестер Сіті» на шість очок.

Матч важливий, але не вирішальний

«Манчестер Сіті», який посідає третє місце, набрав лише одне очко в останніх чотирьох матчах чемпіонату після семи перемог поспіль на старті сезону.

Артета визнав важливість домашніх матчів проти прямих конкурентів у боротьбі за титул. Водночас він наголосив, що сезон ще триває, тому робити остаточні висновки за підсумками недільної гри зарано.

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Невизначеність щодо Рая

Артета також не підтвердив, чи зможе воротар Давід Рая зіграти проти «Манчестер Сіті». Голкіпер травмував ліву руку в матчі Прем’єр-ліги проти «Ньюкасла», який завершився з рахунком 2:2, і пропустив гру Ліги чемпіонів із дортмундською «Боруссією».

Тренер «Арсеналу» сказав, що не знає, чи буде Рая готовий до матчу, оскільки до гри залишалося лише кілька годин. Кепа Аррісабалага вийшов на заміну замість Рая у грі з «Ньюкаслом», а потім зіграв унічию 1:1 із «Боруссією».

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