Артистка CL із 2NE1 підписала контракт із The Black Label — Korea Herald

У Південній Кореї артистка CL із гурту 2NE1 уклала контракт із музичною агенцією The Black Label. Вона відновить співпрацю з продюсером Teddy, який працював над музикою 2NE1, а також Blackpink, повідомляє Korea Herald.

Співпраця з Teddy

У The Black Label заявили, що CL починає новий етап разом з агенцією, спираючись на глибоку довіру до Teddy, з яким вона створювала музику. За даними компанії, артистка готується до нового етапу кар’єри та планує випустити новий сингл до кінця року.

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Сольна кар’єра

Це перший приблизно за сім років випадок, коли CL буде пов’язана з іншою агенцією після припинення співпраці з YG Entertainment у 2019 році. Після цього лідерка 2NE1 розвивала сольну кар’єру через власну одноосібну агенцію Very Cherry. У 2021 році вона випустила свій перший сольний студійний альбом Alpha.

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