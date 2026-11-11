Артистка Лія Шелтон представила виставу про згоду в Брисбені — ABC News Australia

У Брисбені, Австралія, перформерка Лія Шелтон представила сольну виставу Keep Sleeping, Beauty у межах фестивалю Melt. Постановка переосмислює сюжет казки про Сплячу красуню, звертаючи увагу на те, що героїня, яка спить, не може дати згоду на поцілунок. Як повідомляє ABC News, покази відбуваються в Metro Arts з 4 до 14 листопада.

Казка крізь призму згоди

Шелтон створила виставу разом із лондонською режисеркою Урсулою Мартінес, лауреаткою премії Olivier. У роботі авторки поєднали політичний активізм, гумор, абсурд і театральну естетику кемпу. Вони досліджували образ жінки, що спить, в історії мистецтва, де її часто зображали як пасивний об’єкт бажання.

Авторки також звернулися до ранньої версії сюжету — новели Джамбаттісти Базіле Сонце, Місяць і Талія 1634 року. За цим переказом, король ґвалтує принцесу, коли та спить; вона народжує близнюків ще до пробудження. На думку Мартінес, навіть пізніші пом’якшені версії історії зберігають проблематичний мотив вторгнення в тіло жінки без її згоди, після чого чоловіка подають героєм.

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Посилання на реальні справи

Вистава пов’язує казковий сюжет із випадками сексуального насильства із застосуванням речовин, що позбавляють людину можливості чинити опір. Серед згаданих у ній справ — процес щодо Жізель Пеліко, яка відмовилася від права на анонімність під час судового розгляду у 2024 році. За даними ABC News, Пеліко майже десять років зазнавала сексуального насильства після того, як її одурманював тодішній чоловік; у справі було 51 співобвинувачений чоловік.

На сцені розміщено ліжко, оточене пристроями для запису, що відсилає до ролі технологій у поширенні зображень без згоди людини. Шелтон і Мартінес також порушують проблему так званого sleep content — сексуальних матеріалів із непритомними жінками, які не давали згоди. Частину згадок про сексуальне насильство у виставі замінюють гучними звуковими сигналами, залишаючи глядачам простір для власного сприйняття.

Шелтон виконує постановку самостійно; вона назвала її метафорою того, як патріархат «присипляє» жінок. У роботі також є відсилання до перформансу Емми Сулкович Mattress Performance (Carry That Weight), у якому художниця носила 23-кілограмовий матрац кампусом Колумбійського університету на знак протесту проти розгляду закладом її заяви про зґвалтування.

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