Асада закликав не поспішати з підвищенням ставки в Японії — Channel NewsAsia

Член правління Банку Японії Тоїтіро Асада 12 листопада в Нагасакі, Японія, виступив проти швидкого подальшого підвищення процентної ставки. Він заявив, що передчасне посилення монетарної політики може послабити економічне зростання та знизити базову інфляцію.

Ризики для економіки

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, Асада визнав, що інфляція, яка перевищує цільовий показник Банку Японії у 2%, може мати несприятливі наслідки для економіки. Водночас він наголосив, що наслідки вже проведених і майбутніх підвищень ставки також можуть тиснути на економічну активність і базову інфляцію.

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Динаміка зарплат і споживання

Посадовець позитивно оцінив дані, які свідчать про зростання реальної заробітної плати з початку 2026 року. Однак, за його словами, економічне зростання та споживання все ще не мають достатнього імпульсу.

Асада також заявив, що нещодавнє зростання цін не обов’язково було зумовлене чинниками попиту. Він закликав центральний банк належно враховувати темпи можливого підвищення ставки, щоб не охолодити зростання надто швидким посиленням політики. Асада голосував проти рішень Банку Японії підвищити ставки у червні та вересні.

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