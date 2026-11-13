ASAM оприлюднило перші національні клінічні міркування щодо медетомідину — STAT News

У США Американське товариство медицини залежностей (ASAM) оприлюднило перші національні клінічні міркування щодо розпізнавання та лікування пацієнтів, які вживали седативний препарат медетомідин. Документ не є повноцінною клінічною настановою, оскільки масштабних досліджень, які б підтвердили спостереження лікарів, ще не проводили, повідомляє STAT News.

Симптоми інтоксикації та абстиненції

Медетомідин уперше помітили в запасі наркотиків у Філадельфії навесні 2024 року після групи передозувань за один вікенд. Після введення налоксону пацієнти залишалися більш седованими, ніж зазвичай, а частота їхніх серцевих скорочень була нижчою. Восени того ж року до лікарень почали надходити люди з тяжкими симптомами абстиненції.

За словами фахівців, медетомідин майже завжди вживають разом із нелегальними опіоїдами. Тому налоксон має залишатися першим кроком допомоги при підозрі на передозування, хоча після відновлення дихання пацієнт може не реагувати через дію седативної речовини. Низький артеріальний тиск і сповільнений пульс при гострій інтоксикації медетомідином можуть коригувати внутрішньовенними рідинами та базовою підтримувальною терапією.

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Лікування може потребувати інтенсивної терапії

Першими проявами абстиненції від медетомідину зазвичай є нудота й блювання без діареї, характерної для відміни опіоїдів. Клінічні міркування передбачають застосування клонідину — препарату, який, як і медетомідин та ксилазин, діє як агоніст альфа-2. Якщо клонідин не допомагає або його не вдається приймати через блювання, протягом кількох годин можуть розвинутися значне підвищення артеріального тиску та прискорене серцебиття. У таких випадках може знадобитися внутрішньовенний дексмедетомідин.

Лікарі зазначають, що абстиненція від медетомідину іноді потребує перебування у відділенні інтенсивної терапії. Наприкінці 2025 року медетомідин виявили щонайменше у 18 штатах США. Експерти наголошують на важливості регулярного тестування місцевого наркоринку, адже симптоми впливу цієї речовини можуть нагадувати інші стани, зокрема сепсис. Для виявлення медетомідину існують тест-смужки.

За даними лікарів, медетомідин, схоже, не спричиняє таких самих тяжких ран, як ксилазин, але є значно потужнішим седативним засобом. Деякі пацієнти після абстиненції та початку лікування розладу, пов’язаного з вживанням опіоїдів, можуть і далі відчувати потяг до медетомідину. Фахівці вказують, що для розуміння довгострокових наслідків його вживання та пошуку ефективніших методів лікування потрібні подальші дослідження.

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