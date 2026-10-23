Асамблея Белуджистану відклала розгляд резолюції про скасування сардарі — Dawn

Провінційна асамблея Белуджистану в Пакистані відклала розгляд резолюції щодо скасування системи сардарі. Ініціативу вніс депутат від партії «Джамаат-і-Ісламі» Маулана Хідаятур Рехман Белудж, однак засідання обмежили молитвою та ухваленням резолюції зі співчуттями у зв’язку зі смертю колишнього міністра освіти провінції Сардара Нісара Алі Хазари, повідомляє Dawn.

Засідання перенесли до 26 жовтня

Заступниця спікера Газала Гола, яка головувала на засіданні, заявила, що інші питання порядку денного розглянуть на наступному засіданні. Асамблея підтримала пропозицію перенести роботу до понеділка, 26 жовтня, на знак пошани до померлого політика. Наступне засідання призначили на 15:00.

Сардар Нісар Алі Хазара помер у Кветті 20 жовтня. Він був обраний до асамблеї Белуджистану від округу PB-2 у Кветті на загальних виборах 1997 року, а згодом обіймав посаду провінційного міністра освіти. Депутати одностайно схвалили резолюцію, у якій відзначили його заслуги перед провінцією та висловили співчуття родині.

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Історія питання

Резолюцію із закликом скасувати систему сардарі вперше внесли до асамблеї Белуджистану 8 червня 1972 року. Її авторкою була депутатка від Національної партії авамі Фазіла Ааліяні. Документ закликав ліквідувати інституції, які в ньому називали експлуататорськими й застарілими, зокрема системи сардарі, джирги та племінну систему.

Оскільки провінційна асамблея не мала конституційних повноважень скасувати систему самостійно, резолюція закликала федеральний уряд ухвалити відповідне законодавство. Згодом федеральна влада ухвалила Закон про скасування системи сардарі 1976 року, коли прем’єр-міністром Пакистану був Зульфікар Алі Бхутто. Нинішню резолюцію планують розглянути 26 жовтня.

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