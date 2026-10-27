Асамблея Белуджистану зняла з розгляду резолюцію про систему сардарі — Dawn

Асамблея пакистанської провінції Белуджистан зняла з розгляду резолюцію, яка передбачала негайне скасування системи сардарі та заборону вживати титули «сардар» і «наваб» у письмовій та усній мові. Рішення ухвалив спікер регіонального парламенту, відставний капітан Абдул Халік Ачакзай, повідомляє Dawn.

Посилання на закон 1976 року

Резолюцію вніс депутат від Jamaat-i-Islami Хідаятур Рехман Балоч. Однак спікер заявив, що аналіз наявних юридичних і судових матеріалів засвідчив: законодавство про скасування системи сардарі було ухвалене та запроваджене ще 1976 року і поширюється на всю країну.

Ачакзай також зазначив, що Високий суд Белуджистану ухвалював рішення щодо системи сардарі, які 6 березня цього року залишив у силі Федеральний конституційний суд. З огляду на чинну правову та судову позицію спікер закрив розгляд резолюції.

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Суперечка в сесійній залі

Після цього Хідаятур Рехман Балоч заявив, що його ініціатива була внесена до порядку денного. Він повідомив про намір виправити її та повторно подати на розгляд асамблеї.

Між ним і лідером опозиції Міром Юнісом Азізом Зехрі виникла гостра словесна суперечка, до якої долучилися й представники парламентської більшості. Зехрі наголосив, що питання не можна обговорювати далі, оскільки спікер уже зняв резолюцію з розгляду.

Парламентський секретар Ага Умер Ахмедзай заявив, що система сардарі існує тисячі років і не може бути оголошена неправильною однією людиною. Інший парламентський секретар, Навабзада Зараїн Хан Магсі, закликав не продовжувати дискусію та запропонував подати нову резолюцію. Спікер заявив, що позицію Балоча слід заслухати, оскільки той домагається виконання законодавства про скасування системи сардарі, але засідання перенесли до 10 листопада через відсутність кворуму.

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