Асамблея Пенджабу ухвалила резолюцію щодо Кашміру — Dawn

Асамблея пакистанської провінції Пенджаб одностайно ухвалила резолюцію, у якій засудила те, що назвала індійською окупацією Кашміру. Документ, внесений міністром фінансів Муджтабою Шуджауром Рехманом, також визначає 27 жовтня Днем чорного Кашміру, повідомляє Dawn.

Страхова компанія для держслужбовців

Під час години запитань Рехман заявив, що уряд провінції схвалив створення державної Punjab Life Insurance Company. Наразі триває оформлення документів для її офіційної реєстрації.

Очікується, що першими клієнтами компанії стануть один мільйон працівників державного сектору. За словами міністра, вони зможуть отримувати страхування за нижчими тарифами, ніж у комерційних страховиків.

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Доходи та запрошення до Картарпура

Міністр фінансів також повідомив, що Управління доходів Пенджабу збільшило податкові надходження на 38% у 2025–2026 фінансовому році. Це, за його словами, наближає провінцію до цілі зібрати понад 1 трлн пакистанських рупій для громадських проєктів.

Міністр у справах меншин Сардар Рамеш Сінґх Арора запросив головного міністра індійського Пенджабу Бхагванта Сінґха Манна та спікера місцевої асамблеї відвідати Пакистан для участі в сикхських релігійних церемоніях. Він також виступив за спрощення доступу індійських паломників через Картарпурський коридор.

Засідання, яке почалося із затримкою більш ніж на дві години, достроково перервали після того, як опозиційний депутат Хассан Малік звернув увагу на відсутність кворуму. Це сталося другий день поспіль.

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