ASE інвестує $3,05 млрд у два заводи на Тайвані — Taipei Times

Тайванська ASE Technology Holding, найбільша у світі компанія з пакування та тестування чипів, інвестує 100 млрд нових тайванських доларів — близько $3,05 млрд — у два нові виробничі об’єкти в районі Лучжу міста Гаосюн. Компанія розширює потужності на тлі зростання попиту на обладнання для обчислень зі штучним інтелектом, повідомляє Taipei Times.

Новий виробничий хаб у Гаосюні

Дочірня компанія Advanced Semiconductor Engineering офіційно відкрила першу чергу заводу в Лучжу та розпочала будівництво другої. Підприємства розташовані в Південному науковому парку Тайваню і стали першим розширенням групи в системі наукових парків Тайваню.

Після виходу на повну потужність два об’єкти, за заявою ASE Holding, мають генерувати 80 млрд нових тайванських доларів річного доходу та створити 5 тис. робочих місць. Майданчики в Лучжу стануть другим виробничим центром групи поряд з основним комплексом і штаб-квартирою ASE в районі Наньцзи Гаосюна.

Виконавчий віцепрезидент Advanced Semiconductor Engineering Майк Хунг пов’язав розширення зі стрімким розвитком пристроїв для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. За його словами, це підвищує попит на передові чипи, технології пакування та виробничі потужності.

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Капітальні витрати та системи AI Nose

Минулого місяця ASE Holding утретє підвищила річний бюджет капітальних витрат до $11,5 млрд. Компанія очікує, що попит клієнтів наступного року перевищуватиме доступні потужності, зокрема у сфері передового пакування, яке застосовують для ШІ-чипів.

Першу чергу заводу переобладнали з простоюючого підприємства з виробництва плоских дисплеїв, придбаного в AUO Corp у липні приблизно за 6,5 млрд нових тайванських доларів.

Окремо ASE Holding уклала з американською Ainos Inc угоду на $9 млн про закупівлю ще 5 тис. систем AI Nose. Ці системи перетворюють запахові та хімічні сигнали на дані для машинного розпізнавання. Нова закупівля відбулася після поставки 1,4 тис. систем за попередньою угодою вартістю $2,1 млн.

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