АСЕАН і Китай узгодили 70% кодексу для Південнокитайського моря — Channel NewsAsia

Лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії зберуться в Манілі, Філіппіни, 15–17 листопада на 49-й саміт АСЕАН. Серед головних питань будуть ситуація в Південнокитайському морі та політична криза в М'янмі. Філіппіни, які цього року головують в об'єднанні, заявили, що АСЕАН і Китай погодили близько 70% проєкту кодексу поведінки для спірних вод, повідомляє Channel NewsAsia.

Переговори щодо морського кодексу

Сторони мають завершити переговори щодо кодексу до кінця року, однак питання його сфери дії, юридичного статусу та механізму виконання досі не врегульовані. Старший дослідник Центру стратегічних і міжнародних досліджень в Індонезії Ендрю Мантонг вважає, що змістовний і юридично зобов'язувальний документ навряд чи буде завершений до встановленого терміну. На його думку, максимум, про що можуть оголосити, — це суттєве завершення переговорів.

Старша наукова співробітниця сінгапурського Інституту ISEAS–Yusof Ishak Джоанн Лін також заявила, що угоду навряд чи фіналізують під час саміту або до кінця 2026 року. Китай претендує на більшу частину Південнокитайського моря; його претензії перетинаються з позиціями Філіппін, В'єтнаму, Малайзії та Брунею. Напруженість також виникала у водах поблизу індонезійського Північного Натунського моря через діяльність китайських рибальських суден і берегової охорони.

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Криза в М'янмі

Ще одним складним питанням для АСЕАН лишається М'янма, де військові захопили владу в лютому 2021 року. Об'єднання продовжує обмежувати політичне представництво М'янми на самітах і зустрічах міністрів закордонних справ через відсутність суттєвого поступу у виконанні консенсусу з п'яти пунктів.

Цей план, погоджений у квітні 2021 року, передбачає негайне припинення насильства, діалог між усіма сторонами, гуманітарну допомогу та посередництво спеціального посланця голови АСЕАН. Експерт з міжнародних відносин Теуку Резасьях із Університету Паджаджарана закликав виробити додатковий механізм реагування на ситуацію в М'янмі. Будь-яке рішення про відновлення політичного представництва країни на зустрічах найвищого рівня потребуватиме консенсусу держав-членів.

Зміна головування

Саміт у Манілі також завершить головування Філіппін в АСЕАН. У 2027 році його перебере Сінгапур, коли об'єднання відзначатиме 60-річчя. За словами Джоанн Лін, лідери можуть зосередитися на економічній стійкості регіону на тлі протекціонізму, невизначеності у світовій торгівлі та геополітичного суперництва між Вашингтоном і Пекіном.

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