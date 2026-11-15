АСЕАН може повернути М’янму до самітів за прогресу в мирному плані — Deutsche Welle

Лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Манілі, на Філіппінах, погодили поетапну взаємодію з владою М'янми. Водночас повернення країни до повного політичного представництва на самітах і зустрічах міністрів закордонних справ залежатиме від прогресу у виконанні регіонального мирного плану.

Умови для повернення

У спільній заяві лідери блоку закликали до виваженого, поетапного та заснованого на прогресі підходу до взаємодії з М'янмою з урахуванням ситуації на місцях. Як повідомляє Deutsche Welle, АСЕАН може поступово відновити повне представництво М'янми, якщо вона продемонструє тривалий і конкретний поступ у реалізації п'ятипунктового плану.

М'янма залишається членом АСЕАН, однак її політичних лідерів не допускають до самітів і зустрічей глав зовнішньополітичних відомств із жовтня 2021 року. Того ж року військові захопили владу, усунувши обраний уряд на чолі з лауреаткою Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. Після цього в країні триває громадянська війна.

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Мирний план без значних результатів

П'ятипунктовий план АСЕАН був погоджений у 2021 році, однак досі не дав значних результатів. Бойові дії продовжуються між військовими, продемократичними та етнічними збройними угрупованнями.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший під час зустрічі лідерів закликав блок шукати практичні способи просування мирного плану та підтримати інклюзивний процес під проводом М'янми. Таїланд виступав за тіснішу взаємодію з М'янмою після того, як лідер перевороту Мін Аун Хлайн цього року обійняв посаду цивільного президента за підсумками виборів, які спостерігачі назвали фіктивними.

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