АСЕАН підписала першу угоду про цифрову економіку — Channel NewsAsia

Країни-члени АСЕАН 14 листопада в Манілі, Філіппіни, підписали першу для регіону юридично зобов’язальну Рамкову угоду про цифрову економіку — Digital Economy Framework Agreement. Документ має закласти основу для тіснішої цифрової економічної інтеграції в Південно-Східній Азії та відкрити нові можливості для бізнесу на цифровому ринку регіону, повідомляє Channel NewsAsia.

Що передбачає угода

DEFA стала першою окремою угодою АСЕАН, присвяченою цифровій економіці. Вона охоплює транскордонні потоки даних, цифрову торгівлю на всіх етапах, захист вихідного коду, кібербезпеку та штучний інтелект.

Угода також має сприяти більшій сумісності у сферах, що використовують цифрові технології, зокрема в технологічному секторі, електронній комерції, платежах, логістиці та ланцюгах постачання. Очікується, що це дасть компаніям різних масштабів можливість розширювати роботу в країнах АСЕАН.

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Гнучкі правила для учасників

Заступник прем’єр-міністра Сінгапуру Ган Кім Йонг заявив, що переговори щодо документа тривали кілька років, оскільки потрібно було поєднати амбітність угоди з її прийнятністю для всіх держав-членів.

За його словами, рамкова угода встановлює базові правила, зокрема для транскордонної передачі даних. Водночас державам дозволять передбачати винятки, пов’язані з нормами приватності, комерційною конфіденційністю чи національною безпекою.

Ган Кім Йонг зазначив, що DEFA розробили як гнучкий механізм, який може розвиватися з часом. Держави, які ще не готові долучитися, зможуть зробити це пізніше.

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