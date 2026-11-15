АСЕАН підтвердила курс на взаємодію з М’янмою за мирним планом — The Japan Times

Лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на саміті в Манілі, Філіппіни, підтвердили намір продовжувати взаємодію з М'янмою, дотримуючись плану, який передбачає негайне припинення насильства. Про це заявив президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший, який головував на щорічній зустрічі блоку, повідомляє The Japan Times.

П'ятипунктовий план

За словами Маркоса, країни АСЕАН погодилися дотримуватися підходу, який він назвав конструктивною та принциповою взаємодією. Водночас вони мають виконувати п'ятипунктовий мирний план — рамку АСЕАН для реагування на кризу в М'янмі після військового перевороту 2021 року.

План передбачає припинення бойових дій, конструктивний діалог між усіма сторонами, посередництво з боку АСЕАН та надання гуманітарної допомоги. Маркос заявив, що лідери мають замислитися, що ще вони можуть зробити для М'янми, де криза продовжує змушувати сім'ї залишати домівки, впливає на громади та молодь.

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Дискусія про участь М'янми

Саміт відбувся на тлі тиску щодо можливого пом'якшення п'ятирічної заборони для представників військової влади М'янми на участь у зустрічах високого рівня. Таїланд і кілька інших держав активізували контакти з М'янмою попри громадянську війну в країні.

Спеціальна представниця АСЕАН щодо М'янми, міністерка закордонних справ Філіппін Тереса Ласаро, напередодні сказала, що послаблення підходу АСЕАН не буде. Водночас вона зазначила, що учасники обговорюють перегляд п'ятипунктового плану та різні пропозиції щодо участі М'янми в роботі об'єднання; остаточне рішення мають ухвалити лідери.

Військові усунули від влади обраний уряд лауреатки Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, після чого в країні почалася громадянська війна. За оцінкою ООН, яку наводить видання, внаслідок конфлікту загинули 100 тисяч людей, а понад 3,5 мільйона були змушені покинути свої домівки.

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