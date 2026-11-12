АСЕАН погодила систему спільних запасів нафти в Індонезії та Таїланді — OilPrice

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) погодила створення спільної системи накопичення запасів сирої нафти через перебої з постачанням, спричинені війною в Ірані. Сховища для цієї системи передбачені в Індонезії та Таїланді.

Доступ до запасів за передоплатою

Як повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters, держави-члени АСЕАН зможуть отримувати нафту зі сховищ у разі дефіциту. Механізм передбачає систему квитків: країна сплачуватиме аванс, щоб зарезервувати право придбати визначений обсяг нафти або пального зі сховища, яким керує енергетична компанія іншої держави-члена.

За даними видання, такий підхід подібний до спільної системи формування запасів у Європейському Союзі. Першими новим механізмом можуть скористатися Філіппіни: країна звернулася з проханням дозволити купувати бензин і дизельне пальне зі сховищ в Індонезії та Таїланді у разі надзвичайної ситуації з постачанням.

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Ініціатива Індонезії

Ініціативу щодо спільного накопичення нафти в межах АСЕАН висунула Індонезія. Її також активно підтримала Японія, яка майже повністю залежить від імпорту енергоресурсів і, за даними OilPrice, суттєво постраждала від перебоїв на тлі війни в Ірані.

Видання зазначає, що країни Азії особливо вразливі до наслідків кризи, оскільки Близький Схід є одним з їхніх основних постачальників вуглеводнів. Пошук альтернативних джерел за вищими цінами, за оцінкою OilPrice, посилив інфляцію та збільшив державні витрати на захист економіки від наслідків енергетичної кризи.

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