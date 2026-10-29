За даними Channel NewsAsia, спеціальна представниця АСЕАН у справах М’янми Марія Тереза Ласаро прибула до країни 28 жовтня для дводенної гуманітарної місії. Разом із Координаційним центром АСЕАН із гуманітарної допомоги в разі стихійних лих вона започаткувала місячний розподіл рису та предметів першої потреби у штатах Каїн і Шан. Очікується, що допомогу отримають понад 11 тисяч домогосподарств.

Це також перша доставка гуманітарної допомоги центру до північної частини штату Шан. Поліпшення гуманітарного доступу є одним із напрямів роботи АСЕАН у М’янмі, де після військового перевороту 2021 року організаціям допомоги дедалі складніше діставатися постраждалих громад.

Допомога місцевих організацій

Місцеві організації також намагаються заповнити прогалини в гуманітарній підтримці. Некомерційна організація Step-In Step-Up у Янгоні навчає вразливу молодь і людей з інвалідністю шити багаторазові гігієнічні прокладки, а також проводить професійні курси з гостинності, охорони здоров’я та приготування їжі.

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Організація працює у М’янмі з 2016 року і нині може одночасно навчати до 250 жінок і чоловіків. Вона співпрацює з організацією «Лікарі без кордонів», яка замовила близько 200 багаторазових прокладок для громад. Кожну з них можна використовувати до 10 місяців.

Потреби та нестача фінансування

У гуманітарному плані, оприлюдненому ООН у грудні 2025 року, зазначено, що у 2026 році допомоги потребуватимуть 16,2 млн жителів М’янми — майже третина населення країни. У липні ООН повідомила, що отримала лише 43% із необхідних 890 млн доларів США на гуманітарне реагування цього року.

В ООН також вказували, що доставці допомоги перешкоджають скорочення фінансування, небезпека та обмеження доступу. За даними Програми розвитку ООН, із 2021 року з М’янми могли виїхати щонайменше 1 млн молодих людей.

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