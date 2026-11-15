АСЕАН ухвалила декларацію про чесний набір трудових мігрантів — Anadolu Agency

Лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії у Манілі 15 листопада ухвалили декларацію про справедливий та етичний набір трудових мігрантів. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Захист працівників-мігрантів

Документ ухвалили в перший день 49-го саміту лідерів АСЕАН у столиці Філіппін. Як пише Manila Times, декларація має посилити регіональну відповідальність і спрямована на нові вразливості у сфері трудової міграції.

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Секретар з питань трудових мігрантів Філіппін Ганс Лео Какдак заявив, що документ доповнює чинні регіональні трудові інструменти. За його словами, це має посилити захист приблизно 600 тисяч філіппінців, які працюють за кордоном у країнах Південно-Східної Азії, а також інших трудових мігрантів із держав АСЕАН.

Саміт у Манілі

Саміт АСЕАН і пов’язані з ним зустрічі триватимуть три дні. У вівторок Філіппіни мають передати головування в об’єднанні Сінгапуру. Також заплановано окремі саміти АСЕАН із Китаєм, Японією, Австралією, Індією, Південною Кореєю та США.

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