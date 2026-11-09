АСЕАН запустила операцію для понад 11 тисяч домогосподарств у М’янмі — Channel NewsAsia

АСЕАН запустила в М’янмі місячну гуманітарну операцію, яка має охопити понад 11 тисяч домогосподарств, постраждалих від тривалого конфлікту. Спеціальна посланниця об’єднання з питань М’янми та міністерка закордонних справ Філіппін Марія Тереза Ласаро 28–29 жовтня відвідала країну і розпочала операцію спільно з Координаційним центром АСЕАН із надання гуманітарної допомоги в разі стихійних лих AHA Centre, повідомляє Channel NewsAsia.

Рис і гігієнічні набори

Допомога включає 50-кілограмові мішки рису, сімейні та гігієнічні набори. Операція охопить громади у штатах Кайн, Північний Шан і Південний Шан, зокрема райони, яких AHA Centre раніше не міг охопити. Ласаро також відвідала Таунджі в Південному Шані та штат Кайн.

За словами тимчасового повіреного Індонезії в Янгоні Нована Салеха, це третій розподіл допомоги АСЕАН у М’янмі цього року, але перший, у якому особисто взяла участь спеціальна посланниця. Він наголосив, що гуманітарні постачання не слід тлумачити як політичне визнання підтримуваної військовими адміністрації М’янми.

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Реакція на контакти з військовою владою

Частина експертів позитивно оцінила доступ до територій, яких АСЕАН раніше не могла досягти. Водночас директор янгонського Tampadipa Institute Кхін Зо Він назвав допомогу для 11 тисяч домогосподарств радше символічним кроком через її обмежений масштаб.

Представник джакартської неурядової організації LOCOA Гугун Мухаммад застеріг, що візит може сприяти нормалізації та легітимізації підтримуваної військовими адміністрації. Він закликав АСЕАН взаємодіяти з ширшим колом сторін, а не зосереджуватися переважно на цій адміністрації.

Ласаро також зустрілася з представниками підтримуваної військовими влади, але не провела зустрічі з ув’язненою колишньою цивільною лідеркою М’янми Аун Сан Су Чжі. АСЕАН пов’язує врегулювання кризи зі своїм п’ятикомпонентним консенсусом 2021 року, який передбачає припинення насильства, інклюзивний політичний діалог, гуманітарну допомогу, посередництво спеціального посланника та його візити до М’янми.

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