ASH встановило нові норми аналізів крові для людей із Duffy-null — News-Medical

У США Американське товариство гематології (ASH) розробило нові референтні діапазони кількості лейкоцитів і нейтрофілів у крові для дітей та дорослих із Duffy-null статусом. Ця генетична особливість пов’язана з природно нижчим рівнем циркулюючих білих клітин крові та, за даними News-Medical, трапляється більш ніж у 66% людей африканського або середземноморського походження у США.

Нові діапазони опублікували в журналі Blood Advances. За стандартних норм люди з Duffy-null статусом можуть помилково отримати позначку про нейтропенію — знижений рівень нейтрофілів. Це може призводити до додаткових обстежень, зокрема біопсії кісткового мозку, виключення з клінічних випробувань або припинення необхідної терапії, включно з хіміотерапією.

Чому показники відрізняються

Антиген Даффі — це білок на еритроцитах. У людей із Duffy-null статусом він природно відсутній. Відсутність антигену Даффі захищає від інфекції, спричиненої малярійними паразитами. Водночас у таких людей більше нейтрофілів зосереджено в тканинах організму, а в крові, яку беруть для лабораторного аналізу, їх менше. Через це результати можуть бути нижчими, ніж у людей із наявним антигеном Даффі, без ознак захворювання.

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Діапазони для дорослих і дітей

Дослідники у 23 центрах США зібрали 1412 зразків від людей із Duffy-null статусом, щоб підтвердити діапазони для дорослих і отримати перші дані для дітей. Для дорослих визначили референтний діапазон абсолютної кількості нейтрофілів від 1,03 до 7,30 × 10⁹/л, а загальної кількості лейкоцитів — від 3,0 до 10,7 × 10⁹/л.

діти віком від 6 місяців до 2 років: нейтрофіли — 0,53–4,50 × 10⁹/л, лейкоцити — 4,4–12,6 × 10⁹/л;

від 3 до 6 років: нейтрофіли — 0,78–4,67 × 10⁹/л, лейкоцити — 3,8–10,8 × 10⁹/л;

від 7 до 12 років: нейтрофіли — 0,87–5,34 × 10⁹/л, лейкоцити — 2,9–10,1 × 10⁹/л;

від 13 до 17 років: нейтрофіли — 0,90–4,89 × 10⁹/л, лейкоцити — 3,1–9,2 × 10⁹/л.

Авторка дослідження Морін Ачебе заявила, що нові діапазони мають полегшити розпізнавання нормальних показників для людей із цією генетичною варіацією та допомогти уникати непотрібних обстежень, обмежень у лікуванні й виключення з клінічних досліджень. Окремі дані для дітей віком до шести місяців ще потребують подальшого вивчення.

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