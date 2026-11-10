В Австралії Комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) заявила, що в секторі приватного кредитування, який, за даними ABC News, оцінюють у 250 млрд доларів, зберігаються непрозорі структури та недоліки в розкритті інформації для інвесторів. Регулятор оприлюднив другий масштабний огляд цього сегмента, що охоплює кредитування поза банківським сектором.

Перевірка 24 фондів

У період із листопада 2025 року до серпня 2026-го ASIC перевірила 24 гуртові та роздрібні фонди приватного кредитування із сукупними активами під управлінням на 18 млрд доларів. Регулятор також проаналізував вибірку фінансових консультацій, наданих роздрібним інвесторам щодо таких вкладень.

За висновками ASIC, проблеми з розкриттям інформації про комісії, розподілом продуктів, управлінням конфліктами інтересів і прозорістю, на які відомство вказувало у першому звіті в листопаді 2025 року, досі зберігаються. Комісарка ASIC Сімон Констант заявила, що багато інвесторів і надалі не отримують даних, необхідних для належного розуміння ризиків, комісій і конфліктів інтересів.

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Заходи регулятора та реакція галузі

ASIC повідомила, що вже вжила кількох регуляторних заходів, зокрема видала шість тимчасових заборонних приписів і здійснила низку передань справ для подальшого розслідування щодо можливого застосування примусових заходів.

Цього тижня регулятор видав тимчасові приписи, які забороняють Angas Securities Limited пропонувати частки у двох схемах колективного інвестування. Причиною стали занепокоєння, що документи про розкриття інформації не містять достатніх даних про фінансовий стан компанії та про експозицію одного з фондів до Bathla Group.

Водночас Alternative Investment Management Association і Alternative Credit Council оприлюднили рекомендації для австралійських менеджерів приватного кредитування. Документ містить рекомендовані практики для посилення корпоративного управління, стандартів кредитування, прозорості та захисту інвесторів.

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