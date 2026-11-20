Асоціація тенісистів-професіоналів ATP схвалила заходи, покликані збільшити загальну компенсацію гравцям до понад 350 млн доларів із 2028 року. Рішення щодо пропозицій реформувати змагання в парному розряді організація відклала до кінця 2026 року, повідомляє Channel NewsAsia.

Прогнозовані доходи гравців

У межах плану OneVision прогнозується, що з 2028 року 100 тенісистів із найвищими заробітками отримуватимуть щонайменше 1,1 млн доларів. Для топ-175 цей показник оцінюють у не менш як 450 тис. доларів, а для топ-250 — у щонайменше 250 тис. доларів.

Централізовані інвестиції ATP перевищать 100 млн доларів. Вони включатимуть 50 млн доларів для бонусного фонду ATP, 25 млн доларів бонусів за підсумками річного рейтингу та 26 млн доларів на пенсійні виплати гравцям.

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Бонуси та парний розряд

Бонусний фонд ATP більш ніж подвоять — до 50 млн доларів. Тенісисти з топ-30 матимуть право на виплати на кожному обов’язковому турнірі серії Masters 1000. Вимогу зіграти щонайменше на п’яти таких турнірах скасують, тож гравці зможуть отримувати виплати вже за перший турнір, у якому візьмуть участь.

Разом із призовими грошима турнірів Grand Slam сукупна компенсація тенісистам, за прогнозом, перевищить 500 млн доларів. Календар на 2028 рік із окремими тижнями для різних категорій турнірів очікують представити на початку наступного року. Пропозиції щодо парного розряду ще обговорюють; за даними Reuters, вони передбачали скорочення сіток і перерозподіл призових на кваліфікацію та ранні раунди одиночного розряду.

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