Асоціації Cata і Codeta пообіцяли тиждень без насильства перед виборами — TimesLIVE

У ПАР дві конкуруючі асоціації таксі Cata та Codeta зобов’язалися не допустити насильства протягом тижня перед виборами. Про це повідомляє TimesLIVE. Домовленості досягли під час зустрічі представників обох асоціацій із департаментом мобільності Західної Капської провінції.

Учасники зустрічі

У зустрічі брали участь голова Codeta Нцеба Енге, голова Cata Нкулулеко Сітьєбі, президент Cata Сівіве Ківа та президент Codeta Фікіле Джордж. Також на зустрічі були міністр мобільності Західної Капської провінції Айзек Сілеку й член міського комітету Кейптауна з питань міської мобільності Роб Квінтас.

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Що відомо

У матеріалі Cata й Codeta названо суперницькими асоціаціями таксі. Матеріал про їхню спільну домовленість TimesLIVE опублікував 3 листопада 2026 року.

На фото до публікації разом зображені всі шестеро названих учасників зустрічі у межах взаємодії заінтересованих сторін під час заходу.

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