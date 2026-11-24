У США та Канаді масштабне клінічне дослідження за участю 18 883 пацієнтів порівняло аспірин із варфарином і ривароксабаном для профілактики венозної тромбоемболії після планової операції із заміни кульшового або колінного суглоба. Як повідомляє News-Medical, дослідники виявили, що аспірин дещо гірше запобігав утворенню тромбів, ніж два антикоагулянти.

Порівняли три підходи

Випробування PEPPER охопило пацієнтів у 34 медичних центрах США та Канади. Після операції учасників випадковим чином розподілили на групи, які отримували аспірин, варфарин або ривароксабан, а результати відстежували протягом шести місяців.

Венозна тромбоемболія включає тромбоз глибоких вен, коли згусток крові зазвичай утворюється в нозі, а також тромбоемболію легеневої артерії — стан, за якого тромб переміщується до легень і може становити загрозу життю. Дослідження опублікували в журналі New England Journal of Medicine.

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Ефективність і ризик кровотечі

Науковці також встановили, що застосування ривароксабану та варфарину було пов’язане з невеликим підвищенням ризику кровотеч. Результати дають змогу порівняти користь і ризики трьох поширених підходів до профілактики тромбів після ендопротезування суглобів.

Автори не знайшли чітких відмінностей між групами за основними показниками ефективності та безпеки залежно від того, чи проводили пацієнтові заміну кульшового, чи колінного суглоба. Водночас вони відзначили можливу перевагу ривароксабану над аспірином у запобіганні тромбоемболії легеневої артерії після повної заміни кульшового суглоба, але наголосили, що для остаточних висновків потрібні додаткові дані.

Дослідження фінансував Інститут досліджень результатів, орієнтованих на пацієнтів.

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