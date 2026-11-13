Астероїд 2026 QQ8 тимчасово став супутником Землі до січня 2027 — Live Science

Астрономи підтвердили, що невеликий астероїд 2026 QQ8 із квітня перебуває на тимчасовій орбіті Землі. Очікується, що цей об’єкт, який називають мінісупутником, залишатиметься під гравітаційним впливом планети до січня 2027 року.

Відкриття та параметри об’єкта

Астероїд уперше спостерігав у серпні угорський дослідник Крістіан Шарнецький. 29 жовтня інформацію про нього офіційно оприлюднив Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу, що реєструє та підтверджує нові об’єкти Сонячної системи, повідомляє Live Science.

За даними Міжнародного астрономічного союзу, 2026 QQ8 має приблизно 2 метри в поперечнику. Наразі він рухається на відстані, приблизно у 1,5 раза більшій за середню відстань між Землею та Місяцем. Якби тіло наблизилося до Землі, воно, ймовірно, згоріло б в атмосфері, однак дослідники не вважають такий сценарій імовірним.

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Орбіта навколо Сонця

2026 QQ8 здійснює оберт навколо Сонця за 359 днів і наближається до Землі приблизно раз на десять років. Його класифікують як астероїд групи Атона: такі об’єкти перетинають земну орбіту, а їхні великі півосі менші за земні, тому зазвичай вони обертаються ближче до Сонця.

Великі астероїди групи Атона вважають небезпечними через те, що їх може приховувати сонячне сяйво перед зближенням із Землею. Водночас 2026 QQ8 надто малий, щоб становити загрозу. Астрономи припускають, що Земля досить часто тимчасово захоплює такі малі небесні тіла: більшість із них залишаються поблизу планети менш ніж на рік, хоча окремі можуть утримуватися гравітацією Землі десятиліттями.

Пошук нових мінісупутників

Виявляти більше таких об’єктів мають допомогти нові телескопи, зокрема обсерваторія Віри Рубін у Чилі. Вона розпочала роботу цього року та кожні кілька днів сканує все небо Південної півкулі. Протягом запланованої десятирічної місії обсерваторія, як очікується, виявить мільйони раніше невідомих рухомих об’єктів у космосі.

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